«Seltsimees laps» võidutses taas: Lübecki filmifestivalilt pudenes parima debüütfilmi preemia

«Selline suur auhinnasadu võtab päris sõnatuks. Mul on muidugi tohutult hea meel selle üle, et Seltsimees lapsel» taaskord nii hästi läks, et lisaks avafilmiks valimisele Lübeckis, mis juba ise on erakordne, saime ka debüüdipreemia. Oleks tore, kui filmiga kaasnev menu tekitaks huvi Leelo Tungla suurepärase raamatutriloogia tõlkimise vastu näiteks saksa või inglise keelde,» rääkis režissöör Moonika Siimets.