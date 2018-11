45 aastat õnnelikku abielu: loe, kui romantiliselt Michael Caine 70ndatel oma tulevase naise ära võrgutas

Michael Caine oli 1970ndate alguses juba igati imetletud ja tunnustatud näitleja, olles filmides üles astunud juba 50ndate lõpust saati ning jõudnud oma naistemehe-rolli eest «Alfies» ära teenida isegi Oscari-niminatsiooni. Päriselus aga oli menukas ekraanisangar, kel naiste tähelepanust arvatavasti puudust ei tulnud, jõudnud juba 1962. aastaks lahutada oma esime»se, vaid 8 aastat vastu pidanud abielu Patricia Hainesiga, kellega neil sündis ka tütar Dominique. Kui ekskaasa leidis kärmesti uue mehe, siis elas Caine aga edasi poissmehena (kui välja arvata paar suhet, sh paar aastat pärast nende lahkuminekut The Rolling Stonesi ninamehe Mick Jaggeriga abiellunud Bianca Jaggeriga) – kuni ühe hetkeni aastal 1971, mil toona 38-aastane mees nägi Maxwelli kohvireklaami, millel poseeris keegi eksootiline noor naine. Tegu oli 24-aastase kariibitari Shakira Bakshiga, kes oli koos oma muslimitest vanematega kolinud Inglismaale elama. Noor naine töötas sekretärina ning ilusa välimuse tõttu tegi ka modellitööd ning osales koguni missivõistlustel, kusjuures 19-aastasena tuli ta Londonis peetud Miss Worldi valimistel kolmandale kohale.



Sellest kõigest polnud Caine'il mõistagi aimugi – mees lihtsalt otsustas, et tegu on kõige kaunima naisega, keda ta eales näinud on, ning võttis ette nui neljaks kaunitar üles otsida ja kohtingule kutsuda. Et näitlejal oli ka reklaaminduses kontakte, siis õnnestus tal oma tulevase nimi ja telefoninumber hankida ning rõõmustas väga, kui sai teada, et kaunis modell Londonis elab, nagu temagi. Mees olevat juba suure suuga lubanud kasvõi Brasiiliasse lennata, et naine kinni püüda. Legendi kohaselt olevat Caine naisele kümne päeva jooksul väsimatult traati tõmmanud ning teda kohtama kutsunud, kuni Shakira viimaks sulas ning nõustus.

Reklaam, mis juba omal ajal kuulsa Hollywoodi staari ära võlus, oli selline:

Shakira Baksh (Caine) FOTO: The Advertising Archives



​Edasine on juba ajalugu: nad abiellusid 8. jaanuaril 1973 ning neile sündis peagi tütar Natasha Haleema. Elu armastuse leidmine mõjus näitlejale suurepäraselt, sest naise mõjutusel suutis too loobuda teda üha põhja vedavast viinapudelist ning õppida piirdudama vaid õhtusöögiveiniga.

Paar elab siiani rõõmsalt koos ning Michael Caine kinnitab, et pole eales ühtegi teist naist vaadanud, kuigi Hollywoodis neid jalaga segada on. «Kõige ilusam naine on mul kodus,» on mees veendnud ning ühes intervjuus avaldas ka ühe kavala nipi, mis tema meelest pikaajalise suhte saladuseks on: tuleb omada eraldi vannitube ning anda teineteisele ruumi omaette olla.





Michael Caine ja Shakira Caine nooruses FOTO: Ronald Grant Archive / Mary Evan / Scanpix

Brittide huumoritunnetusega tehtud krimifilm «Varaste kuningas» põhineb 2015. aasta kevadel Londonis toime pandud uskumatu, hinnaguliselt 14 kuni 200 miljoni naelase saagiga Hatton Gardeni röövi tõsilool. Tegu on juba kolmanda filmiga, mida see üllatav vanurvaraste julgustükk on inspireerinud.



77-aastane lesestunud Brian Reader (Michael Caine), kes oli noorena tuntud varas, paneb kokku kurjategijate bande, mille kõik liikmed peale ühe on juba küpses elusügises ning kasutavad oma vana kooli oskusi, et viia läbi ennenägematu rööv.



Tegelikus loos läks nii, et kamba seitse sullerit pandi trellide taha, kus nad kannavad 5-7 aasta pikkuseid vanglakaristusi (üks suri vanglas). Vaid üks kogu bandest pääses puhta naha ning ilmselt ka kõige kobedama saagiga. Tänaseks on kogu varastatud kraamist (juveelid, sularaha ja kuld) suudetud taastada vaid kolmandiku ulatuses. Kellel taatidest õnnestus «pensioniplaan» siiski tagavaraks panna, jääbki saladuseks.

Režissöör James Marshi («Kõiksuse teooria») lavastatud linaloo kesksetes osades astuvad üles Hollywoodi veteranid Michael Caine, Michael Gambon ja Charlie Cox.