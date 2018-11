Uued filmid: Sünge kinonädal! Ekraanile jõuavad natsid, zombie'd, terroristid, kloonid, kriisis kosmonaudid ja küberkriminaalid

Ülimenuka naisteseriaali «Pilvede all» tegijad Toomas Kirss ja Eleonora Berg toovad ekraanile loo lihtsast kokatädist, kes ühtäkki 10 miljonit eurot võidab ning mismoodi see naise elu pea peale keerab. Humoorika filmi peaosas astub üles Eva Püssa, kõrvalosas Getter Jaani. Muusika on linateosele loonud Toomas Lunge, kelle kirjutatud verivärsket pala esitab filmis legendaarne Anne Veski, kel on filmis samuti roll kanda.

«Õigus õnnele» jõuab Apollo Kinodesse 9. novembril 2018.

Filmide «Reisijad» (Passengers) ja «Transformerid» (Transformers) produtsentide uusim ulmepõnevik «Replikandid» (Replicas) toob kinoekraanidele taas Matrixi-staari Keanu Reevesi. Reeves kehastab filmis meest, kes otsustab traagilise avarii järel illegaalselt kloonida elule oma hukkunud perekonna. Meeleheitel mehe eetiliselt küsitavast teost hargneb aga sündmuste ahel, mis eskaleerub hirmsate tagajärgedeni.



Apollo Kinodes alates 9. novembrist 2018.

«Bel Canto» on fantastilise muusikaga pantvangidraama, mis haarab täielikult oma pinevasse, ent samaaegselt romantilisse haardesse.

Maailmakuulus ooperilaulja satub pantvangi ning tema ülesandeks saab üliohtlikes oludes anda kontsert, mis võib päästa elusid.

Peaosades astuvad üles Oscari-võitja Julianne Moore ning Oscari-nominent Ken Watanabe. Filmi on lavastanud Paul Weitz ning heliloojaks on tunnustatud David Majzlin.

Apollo Kinodes alates 9. novembrist 2018.

Superprodutsent J.J. Abramsi uusim kiiksuga õudusmärul «Operatsioon Overlord» (Overlord) pakub ohtralt hirmujudinaid ja põnevust ning seda kõike õõvastavas ajaloolises kastmes, kus ameerika sõdurpoisid satuvad silmitsi natsidest vaenlaste ning nende zombi-armeega. Filmile on oma kiidusünad andnud koguni õuduskirjanike kuningas Stephen King isiklikult.

Apollo Kinodes alates 9. novembrist 2018.

Eesti kinoekraanidele jõuab Stieg Larssoni hinnatud «Millenniumi» raamatute sarjal põhinev uus Lohetätoveeringu-lugu «Tüdruk ämblikuvõrgus: See, mis ei tapa» (The Girl in the Spider's Web). Peaosalist, südikat kättemaksuhimulist kaitsjat Lisbeth Salanderit kehastab Kuldgloobuse võitja Claire Foy («Kroon»), kes teeb Ryan Goslingu kõrval suurepärase rolli ka parasjagu kinodes jooksvas Kuu-missiooni filmis «Esimene inimene».



Apollo Kinodes alates 9. novembrist 2018.

Uus kosmoseralli ajastu on kätte jõudnud: alles lennutasid ameeriklased Ryan Goslingu Kuule, kui venelased otsustasid teha sammukese kaugemale ning läkitada oma kosmonaut ulmekas «Võõras» (Пришелец) 350 miljonit rubla eest (filmi eelarve – toim.) suisa universumi piirile. Salapärase ja paljusid küsimusi tekitavast treilerist võib järeldada, et tegevus toimub millalgi düstoopilisevõitu tulevikus, kus kosmoserännust on saanud miski meelelahutuslik telešõu.