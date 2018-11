«Burn the Stage: The Movie»

Apollo Kinodes linastuv «Burn the Stage: The Movie» toob ekraanile maailmakuulsa Lõuna-Korea poistebändi BTS elu ja tegemised nende BTS Wings Tour kontserttuuri telgitagustes ning jutustab ära filmi erakordse globaalse eduloo, mis on algatanud ülemaailmse fännihüsteeria.