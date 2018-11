Venelased viskavad ulmepõnevikus «Võõras» kosmonaut Tšapajevi universumi servale

Salapärase ja paljusid küsimusi tekitavast treilerist võib järeldada, et tegevus toimub millalgi düstoopilisevõitu tulevikus, kus kosmoserännust on saanud miski meelelahutuslik telešõu. Otsitakse meest, kes panna silmitsi enneolematu ülesandega. Terve rea traagiliste juhtumite tulemusena jääb taevaruumi saadetud kosmonaut Tšapajev üksindusse ning tema elu on pidevas ohus. Olukord muutub pöördumatult, kui temaga kontakteerub miski seletamatu, ning sellest hetkest alates on mees kadunud nii enda kui inimeste jaoks. Kui mitu korda tuleb tal surra, et tõestada, et ta on elus?



Kosmosepõneviku peaosas mängib filmirežissöör ja üks produtsente Aleksandr Kulikov ise.