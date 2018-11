Fotod: Kas tunned ära? Kaunitariks sirgunud Videviku-saaga vampiiriplika Mackenzie Foy vallutab jälle kinoekraane

10. novembril 18-aastaseks saav Foy oli kõigest 10-aastane, kui tal õnnestus saada endale Videviku-saaga peategelaste, tavainimesest Bella (Kristen Stewart) ja vampiirist Edwardi (Robert Pattinson) pool-vereimejast tütre Renesmee roll ning seda saaga kahes järjestikuses «Koidukuma» filmis. Noore näitlejanna karjääritee viis edasi mitmesse menukasse filmi, sealhulgas õudukasse «Kurja kutsumine» (The Conjuring, 2013) ning 2014. aasta filmi «Interstellar». Märkimisväärne edu on saatnud Foy'd ka häälnäitlemise vallas ning nii andis ta oma hääle «Väikese Printsi» Väikesele Tüdrukule (2015).

Peaasjalikult on neiu aga elanud siiski tavalise teismelise elu ning keskendunud koolile ja trennile, naastes nüüd aga juba pea täiskasvanuna suurele ekraanile kaaluka rolliga maagilises filmis «Pähklipureja ja neli kuningriiki» (The Nutcracker and the Four Realms), mis taaselustab klassikalise muinasloo, millel põhineb ka maailmakuulus Tšaikovski ballett. Noor näitlejanna on avaldanud ka unistuse kord filmilavastajaks hakata.



Vaata Mackenzie Foy'd Videviku-aegadel ja nüüd (küll aeg lendab!):

Millest räägib «Pähklipureja ja neli kuningriiki»? Hiljuti oma armsa ema kaotanud noor ja uudishimulik leidur Clara (Mackenzie Foy) soovib üle kõige võtit, mis avaks talle ema poolt kingitud salapärase laeka. Kuldne niidiots, mille annab Clarale jõulupeol tema ristiisa Drosselmeyer (Morgan Freeman), juhatab tüdruku võtme otsinguil kummalisse paralleelmaailma. See on maagiline paik, mis jaguneb neljaks. On Lumehelveste maa, Lillede maa ning Maiustuste maa. Ent lisaks neile on veel Neljas kuningriik, sünge ja ohtlik koht, mida juhib kardetud hirmuvalitseja (Helen Mirren). Koos vapra sõduri Phillipiga (Jayden Fowora-Knight) suundub Clara sinna, et sada kätte võti ning taastada selles kõikuma löönud maailmas tasakaal.

Klassikalise muinasloo suurejoonelise ümberjutustuse «Pähklipureja ja neli kuningriiki» lavastas Lasse Hallström («Saja sammu teekond», «Koera elu mõte»). Osades Mackenzie Foy («Tähtedevaheline»), Oscari-võitja Morgan Freeman («Shawshank Redemption»), Jayden Fowora-Knight («Valmistub esimene mängija»), Oscari-võitja Helen Mirren («Kuninganna»), Keira Knightley («Kariibi mere piraadid»), Matthew Macfadyen («Uhkus ja eelarvamus»), Richard E. Grant («Witnail ja mina»), Omid Djalili («Mamma Mia! Siit me tuleme taas») ning balletimaailma superstaarid Sergei Polunin («Mõrv Idaekspressis») ja Misty Copeland.