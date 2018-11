Filmikägu: Halloo? Jah, palun rääkige, mida Kaare ja Gold «Operatsioon Hunter Killerist» arvasid

«Külas on rõõmust pakatav filmilavastaja Anna Hints. Tal on positiivsuseks ka igati põhjust, sest tema lühifilm «Jää» on festivalidelt korjanud juba 11 auhinda. Nüüd jõuab see lõpuks ka Eesti kinopubliku ette värskes lühifilmide kassetis «Värske veri: oma ja võõras»,» rõõmustavad filmigurud Lauri Kaare ja Kristjan Gold oma saatekülalise nakatavalt hea tuju ja edu üle.

«Uudistest oleks saanud eraldi saate teha. Teemadeks muuhulgas «Flash Gordoni» uusversioon, George Milleri uusim projekt ning Leonardo DiCaprio ja Martin Scorsese on oma järgmisele ühisele projektile hoo sisse lükanud,» selgub filmimaailmas toimuvate kiirete ja sagedaste tegemiste kohta.



«Filmisadu Eesti kinodes jätkub. Lisaks Eesti filmidele jõuavad kinno Suurbritannia eakad vargad filmis «Varaste kuningas» (King of Thieves), raamatul ja balletil põhinev muinasjutufilm «Pähklipureja ja neli kuningriiki» (Disney's The Nutcracker and the Four Realms), Gerard Butleri allveelaevafilm «Operatsioon Hunter Killer» (Hunter Killer) ning Queeni fännidele kohustuslik «Bohemian Rhapsody».



Kuula «Filmikägu» 75. osa: