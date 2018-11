Kvaliteedimärk: Loe, millega võlus õuduspõnevik «Operatsioon Overlord» ära horrorkirjanik Stephen Kingi

Don't miss OVERLORD, coming November 9th. I've seen it, and it's as good--as scary-fun--as the early Spielberg.

Õuduspõneviku jubedad sündmused rulluvad lahti teise maailmasõja päevil. Vaid mõned tunnid enne Normandia dessanti laskuvad Ameerika langevarjurid natside okupeeritud Prantsusmaale, et viia täide missioon, mis on liitlasvägede invasiooni edu eelduseks. Nimelt on USA sõdurpoiste ülesandeks hävitada sakslaste tugipunktiks muudetud kiriku tornis asuv raadiosaatja. Maandumine plahvatuste ja kuulirahe sees on põrgulikult ohvriterohke ning retk läbi natside tugipunkti ümbritseva metsa tontlik ja pahaendeline. Teel kohtab sõdurisalk noort prantslasest külaneiut, kelle juhatusel lähenetakse sihtmärgile. Neiu kodukülas selgub, et tegemist ei ole päris tavalise natsipunkriga, vaid kiriku all asuvas salapärases meditsiinilaboris toimuvad kohutavad eksperimendid. Peagi satuvad ameeriklased silm silma vastu vaenlastega ning selle, kes zombie-sõjast võitjana väljub, otsustab pikk ja piinarikas võitlus.