Filmimusa: Ehtne jukebox! «7 võõrast El Royale'is» mõnusalt retrokas heliriba peletab tööstressi

1969. aastasse asetatud tegevusega filmis teeb krtiitikute poolt taevani kiidetud fantastilise rolli näitlejanna Cynthia Erivo, kes kehastab lauljatar Darlene Sweeti. Geniaalselt andeka näitleja lauluanne on midagi erakordselt, ent selle ilu kogemiseks tuleb juba kinno minna. Üks maagilisemaid kohti filmis on Cynthia Erivo 5-minutiline ühes jupis filmitud ning logistiliselt keerukas laulustseen, mida filmiti jutti 27 korda ning tuli Erivol iga kord täiesti puhtalt laulda (millega ta lavastaja sõnul ideaalselt hakkama sai). See juba näitab kaliibrit!

«Muusika on selles filmis nagu kaheksas tegelane,» on filmi režissöör Drew Goddard öelnud. «See kannab filmis samalaadset rolli nagu koor Shakespeare'i näidendis. See on oluline osa kogu filmi emtsionaalsest kangast.»