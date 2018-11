Vere tardumise võlu: miks vaatavad inimesed õudusfilme?

*Artikkel ilmus originaalis aprillis 2017 portaalis Heureka.

Tuleval nädalavahetusel kogunevad õudus- ja fantaasiafilmide sõbrad juba 12. korda Haapsallu, et vaadata koos maailma žanrifilmide paremikku. Kui varem on festivali ümber kuulda olnud väikest nurinat, siis sel aastal ületas torm teetassis ka uudistekünnise, kui viie kohaliku koguduse pastorid palusid avalikus pöördumises, et linn lõpetaks festivali toetamise. Muu hulgas viidati ka ajakirja Imeline Teadus artiklile õudusfilmide mõjust vaatajale – kuidas veriste kaadrite mõjul tõuseb vere hüübimisfaktorite tootmine ja ajukeemias toimuvad ohule reageerimisega sarnased reaktsioonid.

Miks tahavad pealtnäha täiesti normaalsed inimesed vaadata filme, mis panevad nii kujundlikult kui ka täiesti otseselt vere tarduma?

Õuduse veetluse probleemiga maadles juba Šveitsi psühhiaater ja analüütilise psühholoogia rajaja Carl Jung, kes sidus selle oma arhetüüpide ehk algkujude teooriaga. Jung kirjutas, et õudusfilmid «mängivad sügavale meie alateadvusesse mattunud arhetüüpidega – kujundid nagu varjud ja ema mängivad õuduse žanris olulist rolli».

Nagu paljude teiste psühhoanalüütikute teooriate puhul, on ka Jungi käsitlusi võimatu nii kinnitada kui ka ümber lükata ning eri teadusharude koostööst hoolimata pole õõva veetlusele endiselt ühest vastust. Mõned teadustööd on seda fenomeni siiski valgustanud.

Õudus muundub õnneks

Õudusfilme vaatavate inimeste ajutegevuse jälgimine on näidanud, et hirmutavate kaadrite mõjul vallandub ajus terve keemiliste reaktsioonide kaskaad. Tegemist on reaktsioonidega, mis peaksid aitama meil ohtlikes olukordades toime tulla, tõstes pulsi ja ainevahetuse kiirust ning valmidust kiiresti ohule reageerida.

Samas on mitu nendest reaktsioonidest ja käiku minevatest virgatsainetest äravahetamiseni sarnased nendega, mis vallanduvad positiivsete stiimulite korral – kui oleme õnnelikud, elevil või üllatunud. Seetõttu on igapidi võimalik, et meile turvalistes tingimustes võib aju ohureaktsiooni analüüsides iseennast ära petta ja jõuda järeldusele, et stiimulid on hoopis positiivsed.

Õudse stseeni nägemisel tekkinud reaktsioon ei piirdu ainult selle ühe hetkega – muutused ajukeemias püsivad kauemgi, mõjutades inimeste käitumist ja enesetunnet ka pärast filmi vaatamist. Psühholoogias on selline seaduspära tuntud kui erutuse ülekande teooria, mille järgi püsib erutus meie süsteemis pärast selle tinginud stiimuli möödumistki – ohtlik olukord ergastab ka sellele järgnenud kogemusi.

Teooria ühe looja Dolf Zillmanni kirjelduse järgi toimub selline protsess juba filmides, kus peategelane kannatab loo käigus ebaõiglaselt ja jõuab hiljem läbi raskuste võiduni – vaataja elab koos kangelasega üle vintsutused ning nendest tekkinud negatiivse emotsionaalse laengu jõul võimendub ka lõpplahendusega kaasnev positiivne emotsioon. Seejuures kehtib seaduspära, et mida võimsam on negatiivne šokk, seda tugevam on ka positiivsena üle kanduv reaktsioon.