Neid pisaraid ei maksa uskuda! «La Llorona needuses» jahib süütuid lapsi müütiline nutunaine

Filmi tegevus toimub 1973. aastal Los Angeles, kui lesestunud kahe lapse emast sotsiaaltöötaja Anna Garcia kutsutakse üle vaatama üht kahtlaste asjaoludega juhtumit. Juhtunusse süüvides avastab ta hirmutavaid sarnasusi aga oma perekonda kimbutavate üleloomulike sündmustega. Kutsudes appi ravitseja, selgub, et Anna külje on end pookinud Ladina-Ameerika rahvapärimusest tuntud kummitus La Llorona (hääldub «la jorona») ehk Nutunaine, ning hirmuäratav tont ei peatu enne, kui Anna lapsed endaga viib – legendi kohalselt kaotas see kuri kummitus kord oma lapsed ning jäi igaveseks teiste omi jahtima ning tema nuttu kuulvatele elavatele õnnetust tooma.



Apollo Kinodes alates 19. aprillist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.