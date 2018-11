Äsja võõrutusravilt naasnud politsenik (Shay Mitchell) nõustub veetma ühe valveöö surnukuuris, kuhu on jõudnud ühe perekondlikul vaimude väljaajamisel hukkunud noore neiu Hannah Grace'i laip (Kirby Johnson). Linnalegend ütleb, et kui deemon eksortsismi käigus välja ajamata jääb, siis jääb kurjus kehasse edasi. Mis edasi saab, on võimalik edasi anda vaid judinate keeles.