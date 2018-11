Galerii: Temperamentide plahvatus! Vaata, mis toimus Eesti-Armeenia komöödia «Lõbus perekond» võtetel

Tegemist on esimese seda laadi koostööfilmiga Eestis, millest tõotab tulla tõeline aastavahetuse hittfilm. Filmi produtsent Tanel Tatter on lugu kommenteerinud kui tõeliselt pöörast kultuuride eripärade ristamist. Täpsem oleks produtsendi kinnitusel öelda, et tegu on enneolematu temperamentide plahvatusega, kus eestlasedki just vagadusega silma ei paista. Niisiis saavat armeenlaste sütitav temperament ja eestlaste «sügavus» selles filmis tõsiselt proovile pandud.