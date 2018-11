Alates tänasest: kinodesse jõuavad Freddie Mercury kirev elu, Eesti rattakangelased, tulnukad ja vanurvargad

Tuus õrritaja: «Bohemian Rhapsody» viimases treileris näeb filmi paari parimat hetke



Oscari-ennustuste keskmesse sattunud Freddie Mercury eluloofilm «Bohemian Rhapsody» toob vaatajani Queeni tähelennu muusikataevasse ning samuti siseheitlused, mille põhjuseks bändi loovhinge ning laulja kontrollimatu elustiil. Pealtnäha ületamatud raskused suudetakse koos siiski ületada ning tulemuseks on ansambli triumfaalne taasühinemine maailma kõigi aegade suurimal heategevuskontserdil Live Aid, kus ravimatu haigusega silmitsi seisev Mercury teeb bändi rokkmuusika ajaloo ühe legendaarseima etteaste, tsementeerides ansambli pärandi igaveseks muusikaajalukku.

Apollo Kinodes alates 2. novembrist 2018, erilinastusi leiab kinokavast aga ka enne seda.



Dokfilm «Mäed, mida polnud» paljastab Eesti parimate ratturite argipäeva ja tipptiimide varjatud telgitagused



Dokumentaalfilm «Mäed, mida polnud» viib vaataja rattaspordi suurtele lavadele, et jälgida Vändrast pärit naabripoiste Tanel Kangerti ja Rein Taaramäe võidukäiku maailmavallutuste teeotsal. Üks lõi profimaailma ukse lahti pauguga, teine vargsi, vigastustega maadeldes. Aga mõlemad jõudsid sihile. Mis teed pidi, millise hinnaga? See on film, milles kohtuvad perifeersed madalad maastikud maailmakuulsate mäetippudega.

1. novembril esilinastub Apollo Kino Solarises lühifilmikassett «Värske veri» toob vaatajate ette kuus lühimängufilmi teemal «Oma ja võõras» Eesti uue põlvkonna režissööridelt. Esimese filmiga astuvad neist publiku ette neli. Kõiki filme läbib punase niidina dilemma –oma või võõras?

Tõsilugu! Krimifilmis «Varaste kuningas» korraldab seeniorsullerite gäng brittide ajaloo ühe krõbedaima röövi



Brittide huumoritunnetusega tehtud krimifilm «Varaste kuningas» põhineb 2015. aasta kevadel Londonis toime pandud uskumatu 200 miljoni naelase saagiga Hatton Gardeni röövi tõsilool. Tegu on juba kolmanda filmiga, mida see üllatav vanurvaraste julgustükk on inspireerinud.

77-aastane lesestunud Brian Reader (Michael Caine), kes oli noorena tuntud varas, paneb kokku kurjategijate bande, mille kõik liikmed peale ühe on juba küpses elusügises ning kasutavad oma vana kooli oskusi, et viia läbi ennenägematu rööv.

Režissöör Donovan Marshi pingelises ja rohkete eriefektidega põnevusfilmis «Operatsioon Hunter Killer» (Hunter Killer) ühendavad USA eriväelased jõud venelastega, et päästa maailm kolmandast maailmasõjast.

Maagiline «Pähklipureja ja neli kuningriiki» (The Nutcracker and the Four Realms) taaselustab klassikalise muinasloo.

Hiljuti oma armsa ema kaotanud noor ja uudishimulik leidur Clara (Mackenzie Foy) soovib üle kõige võtit, mis avaks talle ema poolt kingitud salapärase laeka. Kuldne niidiots, mille annab Clarale jõulupeol tema ristiisa Drosselmeyer (Morgan Freeman), juhatab tüdruku võtme otsinguil kummalisse paralleelmaailma. See on maagiline paik, mis jaguneb neljaks. On Lumehelveste maa, Lillede maa ning Maiustuste maa. Ent lisaks neile on veel Neljas kuningriik, sünge ja ohtlik koht, mida juhib kardetud hirmuvalitseja (Helen Mirren). Koos vapra sõduri Phillipiga (Jayden Fowora-Knight) suundub Clara sinna, et sada kätte võti ning taastada selles kõikuma löönud maailmas tasakaal.

