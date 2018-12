Vapper Gerda asub muinasjutus «Lumekuninganna 4: peeglitagune maailm» oma võluritest peret päästma

Režissöör Aleksey Tsitsilini ja stsenarist Vladimir Nikolaevi muinasjutufilmi peategelaseks on tüdruk nimega Gerda. Kuigi tüdruku vanematel ja vennal on maagilised võimed, siis pole tema aga pealtnäha oma üleloomulikke andeid pärinud. Ühel päeval, kui kuningas Harald otsustab kõik võlurid kuningriigist Peeglitagusesse Maailma pagendada, kaotab Gerda oma pere ning tüdrukul tuleb asuda oma võimeid avastama, et pere päästa. Sel teekonnal saab teda aidata vaid Lumekuninganna.



Apollo Kinodes alates 21. detsembrist 2018.