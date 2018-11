Ideaalne pühadefilm! «Muumid ja talvine imedemaa» sulatab südamed ja loob varakult jõulutuju

Talv on käes, aga Muumitrollil ei tule sugugi und. Selle asemel et talveunne jääda, otsustab ta talvega hoopis tutvust teha. Uidates lume alla mattunud Muumiorus, kohtub ta põnevate tegelastega ja püüab välja uurida, millised need Jõulud õigupoolest välja võiksid näha. Film on dubleeritud eesti keelde ja sobib vaatamiseks igas vanuses filmisõpradele.