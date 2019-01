Hispaania superpaar Cruz ja Bardem võluvad taas! Müsteeriumis «Mineviku labürindid» pöörab pulmapidu jubedaks saladuste paljastuseks

Lõppenud aastal Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammi avafilmiks valitud ning festivali peaauhinnale, Kuldsele Palmioksale nomineeritud «Mineviku labürindid» (Everybody Knows) on üllatavalt pahelisi pöördeid täis lugu, mis hoiab kogu seansi aja põnevust üleval.