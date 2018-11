Ootamatu paarike! Trilleris «Tere tulemast koju» kehastavad armastajaid Aaron Paul ja Emily Ratajkowski

Cassie (Emily Ratajkowski) ja Bryan (Aaron Paul) üürisid villa maalilises Itaalias, et puhkuse ajal seal oma suhet lappida. Paraku ei lähe plaan soovitud rada pidi ning mängu sisenevad salapärased võõrad, kel ei näi just parimad plaanid olevat.

Üks peaosatäitjatest Aaron Paul on ülemaailmselt tuntud oma rolliga menuseriaalis «Halvale teele» (Breaking Bad). Emily Ratajkowski on ennekõike tuntud kui modell ning seltskonnatäht, ent kes on teinud siiski terve rea üha olulisemaid rolle ka kinolinal.



Apollo Kinodes alates 16. novembrist 2018