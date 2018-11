Täiesti haige uus Eesti komöödia! «Elu hammasratastel» keerab skandaalse bändi ninamehe eluloo absurdivõtmesse

Kerdo lapsepõlv ei olnud roosiline. Alkohoolikutest kasuisad ja pidev kodutu tunne on jätnud oma jälje. Tema unistus saada kuulsaks lauljaks on ainus kindel asi, mis teda saadab. Artisti elu on aga täis takistusi ja ahvatlusi. Ainult põgenemine fantaasiatesse aitab tal ellu jääda. Kui vanaema oma säästudest loobumisega teeb suure unistuse täitumise veelgi kättesaadavamaks, haarab teda põrgulik eufooria. Paraku isegi mitte Pariis ei täida tema kõiki soove ja nõudmisi. Reaalne elu kisub Kerdot ikka valele teele. Leida kuulsust, raha ja armastust üheaegselt näib miskipärast võimatu. Ta elab eilses ja unistab homsest ning oleviku katkematu masinavärk tirib teda halastamatult elu hammasrataste vahele. Kas õigete valikute tegemiseks on juba liiga hilja? Mis on kellegi jaoks õige? Miks sündisin nii? Kerdot on üks – aga siis on tema sees veel Jumal ja Kurat! Kes neist võidab? Isegu hullumaja arstid ei saa aru.