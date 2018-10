Miks küll nii? Keira Knightley keelas oma tütrel kuulsa Disney filmi vaatamise ära

Näitlejanna tunnistas Ellen DeGeneresi saates, et ei luba oma tütrel vaadata teatud Disney muinasjutufilme. Erilise põlu all on legendaarne «Tuhkatriinu» – muinaslugu, millel põhineb sisuliselt lugematu hulk Hollywoodi filme, milles keegi vaevatud neiu printsi poolt päästetakse. Just sel põhjusel muinasjutt Knightley majapidamises põlu all ongi. «Keelatud – ei tohi oodata rikast kutti, kes sind päästma tuleks. Päästa tuleb end ise," kõlab 33-aastase näitlejanna kindlameelne kasvatuspõhimõte. Kergelt problemaatiline on tema silmis ka naise enda tegelik suur lemmik «Väike merineitsi», kuna Ariel oma hääle printsi südame võitmise nimel loovutab, mida sümboolselt tõlgendada saab.



Küll aga on tema ja ta lapse lemmikuteks näiteks «Kalatüdruk Dory», «Moana» ning mõistagi «Lumekuninganna ja igavene talv» (Frozen).



Vaata, kuidas Knightley filmidest räägib, «Elleni Show» intervjuust (alates 02:00):