Oscari-sahinad! Meeleheitel «Lesed» hauvad välja miljoniplaani, mida pelgaks isegi karastunud kriminaalid

«Lesed» on lugu neljast naisest, kellel ei ole mitte midagi ühist peale tohutusuure võlakoorma, mille on endast maha jätnud nende kurjategijatest abikaasad. Pinged jõuavad keemispunkti, kui Veronica (Oscari-võitja Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) ja Belle (Cynthia Erivo) otsustavad saatuse omaenda kätesse haarata ning oma jõud ühendada. Tulemuseks on hulljulge plaan, mille eesmärgiks on tagada endale elu, kus ei pea igal sammul surmahirmus üle õla vaatama.