Maagiline jõulukink! Disney toob üle poole sajandi hiljem ekraanile uue Mary Poppinsi filmi

Viimati seikles Poppins kinolinal aastal 1983 ning seda Mosfilmi nägemuse kohaselt. Kuulsaim ja ainus ingliskeelne linaversioon Poppinsi-lugudest on aga jätkuvalt 1964. aastal valminud muusikalifilm Julie Andrewsiga peaosas ning põhines see lugudesarja esimesel raamatul (kokku on neid kaheksa).



Kuuldused uuest kinofilmist hakkasid liikuma juba 2015. aastal, kuigi 1996. aastal siit ilmast lahkunud kirjaniku viimaseks sooviks jäi, et tema tegelaskujudest rohkem filme ei vändataks. Kuulduste kohaselt saab uusekraniseering olema üksnes inspireeritud kirjaniku järgmisest seitsmest Poppinsi-raamatust.



Linaloo tegevus toimub Suure Depressiooni aegses Londonis, mil Mary Poppinsi kasvandikud Jane ja Michael Banks on suureks kasvanud ning kasvatavad viimase kolme last. Olles suurest murest murtud, ilmub nende ellu taas Mary Poppins, et aidata taas üles leida elurõõm ja raskustest võitu saada.



Apollo Kinodes alates 28. detsembrist 2018.